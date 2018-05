Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Cabaret Maxime’ quer contar história de amor

Bruno de Almeida volta a Portugal com o ator Michael Imperioli, de ‘Os Sopranos’.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Michael Imperioli (conhecido ator de ‘Os Sopranos’) é Bennie, dono de um cabaré, último reduto de cultura autêntica num Cais do Sodré ameaçado pela especulação imobiliária. A sua mulher, Stella (Ana Padrão) é artista de variedades e tem a doença bipolar. Eis os ingredientes base de ‘Cabaret Maxime’, que chega nesta semana às salas de cinema, com a assinatura de Bruno de Almeida.



O realizador, que vive entre Portugal e os Estados Unidos – e que foi sócio de Manuel João Vieira no Cabaret Maxime original, na Praça da Alegria –, diz que tinha o filme na cabeça há 12 anos, mas que só agora conseguiu concretizar o projeto. O próprio Manuel João entra no filme como cantor.



"Este não é um filme triste, antes pelo contrário", garante Bruno de Almeida. "É um filme que tem uma certa nostalgia, sem ser nostálgico, mas que quer contar uma história de amor. E não só do amor entre Bennie e a mulher. Esta é também a história de amor por um espaço metafórico", acrescenta. "Para onde vão conviver as pessoas que não querem estar na Disneylândia em que tudo se está a transformar?"



No elenco, estão também os atores John Ventimiglia, Nick Sandow e Drena De Niro.



PORMENORES

Entre Lisboa e Nova Iorque

O realizador Bruno de Almeida começou a filmar em 1990, em Nova Iorque, onde viveu durante 25 anos. Rodou, entre outros, ‘The Lovebirds’, ‘A Arte de Amália’ e ‘Operação Outono’. ‘Cabaret Maxime’ é a 10ª longa-metragem da sua carreira.



Um concerto à borla

Para assinalar a estreia do filme, Manuel João Vieira, os Ena Pá 2000, os Irmãos Catita, mas também Miss Suzie, Selma Uamusse e Phil Mendrix vão protagonizar um concerto aberto ao público, no dia 1 de junho às 23h00, no espaço Titanic Sur Mer, em Lisboa.