A nova digressão de Madonna, com 72 espetáculos, promete render cerca de 144 milhões de euros nas bilheteiras. Cada um dos concertos agendados em Portugal, nos dias seis e sete de novembro, representa mais de dois milhões de euros em vendas de bilhetes.





Retirando todos os custos de produção, aluguer de salas e cachês da equipa, a cantora deverá faturar perto de um milhão de euros com cada atuação. Mas a matemática não fica por aqui. ‘The Celebration Tour’, anunciada como a maior digressão de sempre da diva da pop, conta, para já, com 72 datas na América do Norte e Europa. Todas as salas têm, em média, a mesma capacidade (20 mil pessoas), o que significa que estas 72 atuações valem qualquer coisa como 144 milhões de euros brutos nas bilheteiras. E Madonna ainda deverá anunciar concertos na Ásia, Austrália e América do Sul.