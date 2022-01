Foi perante uma sala completamente lotada que os Calema regressaram, esta sexta-feira, ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, uma semana depois de terem enchido o Coliseu do Porto. A dupla recuperou o alinhamento da digressão de 2020, interrompida abruptamente por causa da pandemia. “Foi um período em que tivemos de nos adaptar e em que acabámos por nos dedicar à família e à escrita de novas canções”, disseram ao CM pouco antes do início do espetáculo.