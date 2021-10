É com poemas de Amália Rodrigues, David Mourão-Ferreira, Fernando Pessoa, Jorge Palma, Júlio Dinis ou Pedro Abrunhosa, entre outros, que Camané volta, no final deste mês, aos discos.O novo trabalho, ‘Horas Vazias’, com lançamento a 29 de outubro, será precedido de um single, já no dia 22, com um fado da autoria de Pedro Abrunhosa, intitulado ‘Que Flor Se Abre no Peito’.