O presidente da Câmara de Coimbra admite a possibilidade de tomar posse administrativa do antigo Teatro Sousa Bastos, que tem um projeto de reabilitação aprovado desde 2017, mas que não conheceu qualquer avanço.



Segundo José Manuel Silva, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra, a posse administrativa do edifício “só ainda não avançou por falta de capacidade de resposta [financeira]” do município.









