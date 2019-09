Camião com mais de 20 anos pintado por Banksy pode render 2 milhões

Um camião Volvo FL6 de 1998 vai a leilão dentro de alguns dias e pode render 2 milhões de dólares, qualquer coisa como 1,8 milhões de euros. O motivo? Está decorado com pinturas do artista de rua Banksy, conhecido em todo o mundo pelos seus trabalhos contemporâneos, apesar da sua identidade ser desconhecida do público.

Este camião, que foi pintado por Banksy em 2000, é considerado a sua peça de arte única de maior dimensão e foi comprado pelo próprio artista nesse mesmo ano. Ainda assim, esta é a primeira vez que este veículo vai a leilão.

Este camião será leiloado pela Bonhams durante o Goodwood Revival, no próximo fim-de-semana de 14 e 15 de Setembro. Recorde-se que antes Banksy já pintou uma carrinha de entregas em 2006, que foi vendida em 2016 por 238 mil euros.