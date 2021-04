Campanha pretende fazer da zona centro o destino turístico de eleição em 2021

Afirmar a zona centro como destino turístico de eleição em 2021. É este o principal objetivo da campanha ‘Aqui Entre Nós’, apresentada esta terça-feira no Museu da Cerveja, em Lisboa, por Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal."Queremos que o Centro de Portugal seja o primeiro destino de férias dos portugueses este ano, como aconteceu em julho e agosto de 2020. Neste período difícil, mantivemos o destino vivo, para ajudar as empresas e empresários do setor a voltar a ter negócio."Queremos fidelizar os portugueses, para que voltem a escolher a região e para que passem a palavra a outros turistas", disse Pedro Machado.