A personagem de um romance escrito no passado ganha vida no presente para atormentar a sua autora, obrigando-a a reviver e a revisitar a história de um crime. Esta é a história do filme ‘Campo de Sangue’, que estreia esta quinta-feira nos cinemas, com apoio da CMTV, sendo a primeira longa-metragem de ficção de João Mário Grilo em mais de uma década, sucedendo a ‘Duas Mulheres’ (2009).









