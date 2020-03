Campo Pequeno abre concurso público para 6 corridas de touros

O Campo Pequeno acabou de abrir concurso público para a realização de seis corridas de touros ainda no decorrer do presente ano de 2020. O preço base por corrida e respetivos serviços que fazem parte integrante do caderno de encargos será de 29 850 euros, acrescidos do respetivo IVA à taxa legal em vigor.

Esta é a primeira vez que o Campo Pequeno lança um concurso nestes moldes, sendo esta uma das novas medidas do novo gestor do espaço, Álvaro Covões. As seis corridas deverão acontecer entre a última quinzena de junho e a primeira semana de setembro, em datas ainda a designar.

O CM sabe que a abertura do concurso está a causar algum desconforto junto da comunidade tauromáquica, que teme o aparecimento de empresas estrangeiras (nomeadamente espanholas) que coloquem em causa a tauromaquia nacional, mas a verdade é que as condições e os requisitos do concurso parecem salvaguardar os interesses portugueses. "Sempre no intuito de privilegiar a tauromaquia nacional, só serão admitidas a concurso empresas com mais de três anos de existência e com inequívocas e reconhecidas provas dadas na organização de eventos do género em Portugal", lê-se. As propostas financeiras deverão ser apresentadas até dia 20, sendo que o vencedor será anunciado até ao dia 23.

Recorde-se que seis é o numero mínimo de espetáculos tauromáquicos que o Campo Pequeno está obrigado a incluir na sua programação.