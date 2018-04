Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campo Pequeno inicia nova temporada

Época terá 12 corridas. Espetáculos começam às 21h45 e não vão ter intervalo.

Por Duarte Faria | 01:30

Rui Fernandes, João Moura Jr. e João Telles Jr., três figuras da nova geração do toureio a cavalo, e os forcados amadores de Santarém e de Montemor, abrem hoje a temporada tauromáquica da mais importante praça do País, que se prolonga até 11 de outubro. Estão previstas 12 corridas e uma novilhada (a 28 de abril).



Este ano, e ao contrário do que tem sido habitual, todas as corridas vão começar às 21h45 e não terão intervalo. "Queremos um espetáculo com mais ritmo e que possibilite às pessoas irem para casa mais cedo, até porque muitas delas moram longe e trabalham à sexta-feira", explica Rui Bento Vasques.



O diretor das atividades tauromáquicas do Campo Pequeno espera uma temporada "cheia de emoção e competição, com muita diversidade e espetáculos de grande categoria". O ano será ainda marcado por uma aposta forte na figura do forcado. "Este ano vão passar pelo Campo Pequeno mais de 25 grupos", revela Bento Vasques.



Entre os pontos altos da época contam-se as já tradicionais corridas Vidas/CM, a 17 de maio, data de comemoração do 12º aniversário da reinauguração da praça, e Correio da Manhã, a 7 de junho, em que se comemoram 40 anos da alternativa do cavaleiro João Moura.



PORMENORES

Aumentar a assistência

Em 2017 passaram pelo Campo Pequeno cerca de 60 mil pessoas. Este ano, a expectativa dos responsáveis é "aumentar" o número de espectadores.



Corridas de abril a outubro

Além de hoje, estão previstos espetáculos a 17 de maio, 7 e 21 de junho, 5 e 19 de julho, 2, 9 e 23 ou 24 de agosto, 6 e 20 de setembro e 11 de outubro.



Duelo de figuras

Na corrida de 5 de julho vão estar duas das maiores figuras do toureio a pé do Mundo: os espanhóis Morante de la Puebla e José María Manzanares.