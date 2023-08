Canção dos Queen retirada da nova edição de 'Greatest Hits' por ser inapropriada para crianças

A canção 'Fat Bottomed Girls' foi retirada da nova edição dos 'Greatest Hits' dos Queen por ser considerada inapropriada para crianças. Segundo o Daily Mail, a clássica canção, que chegou a aparecer em quarto lugar no álbum original dos maiores êxitos da banda britânica, não está presente na nova versão do disco lançado na plataforma de música Yoto.O tema de 1978 foi escrito pelo guitarrista Brian May.Vários especialistas da indústria musical encararam esta exclusão com perplexidade e insistem que 'Fat Bottomed Girls' foi erradamente retirada. Um deles disse ao jornal Daily Mail que "ninguém consegue perceber porque é que uma canção tão divertida e bem-humorada não pode ser aceite na sociedade atual".