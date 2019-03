Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canções dos pequenos revistas pelos grandes

Vitorino, Jorge Benvinda, Ana Bacalhau e Sérgio Godinho gravaram temas do cancioneiro infantil.

Por Miguel Azevedo | 10:20

Vitorino, Jorge Benvinda (Virgem Suta), Ana Bacalhau e Sérgio Godinho. Eles recuaram até à sua ‘meninice’ para recuperarem parte do nosso cancioneiro e património popular infantil e trazerem-no para os nossos dias.



As novas releituras de temas que fazem parte da memória coletiva feitas por quatro dos mais ilustres cantores portugueses podem ser escutadas no disco ‘Canções de Roda, Lenga Lengas e outras que Tais’, que tem data de edição agendada para o dia 8 de março.



Para ouvir, entre os 20 temas gravados, estão canções como ‘Indo eu, indo eu, a Caminho de Viseu’, ‘Ah ah ah Minha Machadinha’, ‘Oliveirinha da Serra’, ‘Ó Rosa Arredonda a Saia’, ‘As Pombinhas da Catrina’, ‘Canção de Abalar’ ou ‘No Alto daquela Serra’.



Pelo meio escutam-se também temas que fazem parte do repertório de cada um dos artistas como ‘É Tão Bom’ ou ‘Coro das Velhas’ de Sérgio Godinho, ‘João’ e ‘Queda do Império’ de Vitorino ou ‘Um Contra o Outro’ de Ana Bacalhau.



Do alinhamento do disco faz ainda parte um tema intitulado ‘Valsa do Afonso’, escrito e composto por Samuel Úria. E porque não há infância sem histórias, elas também se podem escutar neste disco.



Sérgio Godinho conta a história da ‘Saia da Prima Carolina’, Vitorino dá voz a ‘Andar à Roda de Mãos Dadas, a Cantar’, enquanto Ana Bacalhau se faz ouvir em ‘As Histórias da Vó Mil’. O disco foi gravado com os músicos Filipe Raposo, Luís Peixoto, António Quintino e Quiné Teles.