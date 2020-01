'Canto a Vozes' quer distinção mundial

Há mais uma tradição portuguesa que quer ser declarada Património Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). O projeto ‘Canto a Vozes’ pretende dar destaque ao canto polifónico feminino a três ou mais vozes.Ou seja, o canto tradicional sem acompanhamento instrumental. São os casos do Cramol e das Vozes de Manhouce, de São Pedro do Sul, município que tem estado por trás desta iniciativa. Celebrou, de resto, um protocolo com a Universidade de Aveiro que, desde 2017, acompanha a atividade dos grupos e desenvolve pesquisa em fontes históricas. "Queremos prestar homenagem às mulheres que, de geração em geração, foram passando esta tradição", explicou aoa vereadora da Cultura, Teresa Sobrinho.Agora, o objetivo é que seja constituída uma associação ou federação - sem a participação dos municípios - que junte os vários grupos e cantos (para já há 50 identificados, sobretudo no Norte e Centro) para apresentar uma candidatura junto da UNESCO ainda no 1º semestre.Se tudo correr bem, o canto a vozes poderá ser declarado Património da Humanidade ainda este ano, juntando-se a outro património nacional já inscrito