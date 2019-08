Cantor brasileiro Fred Martins: "Lembro que escutava as rádios e fazia uma seleção de canções"

A viver há três anos em Lisboa, o cantor do Rio de Janeiro Fred Martins fala ao CM sobre o seu percurso no meio musical. Já em criança sentia uma grande paixão pelas músicas que ouvia na rádio. Tom Jobim, Vinicius de Morais ou Chico Buarque, Cartola ou Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Gilberto Gil.



"Essa geração dos festivais que são hoje os nossos clássicos. É uma riqueza muito grande que sempre me chamou muito a atenção. Lembro que escutava as rádios e fazia uma seleção de canções na minha 'fita-cassete'. Lembro de ter escutado esta música que me impressionou muito na voz de João Gilberto", diz Fred Martins enquanto toca o tema 'Eu vim da Bahia' na sua guitarra. "Essa música foi a responsável por ter embarcado nesse oceano que é a música", afirma o cantor.

"Esse swing, essa simplicidade no canto, muitas vezes até aparente, a relação da letra com a melodia, seduziu-me e fui descobrindo que isso era Bossa Nova, uma maneira de abordar o samba, o choro e toda essa tradição. Uma maneira moderna de trabalhar toda essa riqueza", conta Fred.

Foi com essa matriz como referência que começou a compor e a gravar. Algumas das suas composições foram gravadas por outros artistas, como Zélia Duncan, Maria Rita, Mpb4 ou Ney Matogrosso, que gravou 'Tempo afora' e também o tema 'Novamente'. Uma canção muito ouvida no Brasil pela voz de Ney, feita em parceria com Alexandre Lemos. Foi o arranque da sua carreira na música fora do ambiente familiar.

Fred Martins vai ter esta semana dois concertos em dueto com o instrumentista Jaques Morelenbaum: no dia 9 de agosto no espaço 'Rua das Pretas', no Príncipe Real; e no dia 10 no Jardim da Vigia, em Sintra.