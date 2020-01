Cantor brasileiro Juliano Cezar morre em palco

O cantor brasileiro Juliano Cezar, de 58 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, dia 31, após sofrer uma paragem cardíaca durante um espetáculo em Uniflor, no Interior do Paraná.

De acordo com a imprensa brasileira, o artista, que se dedicada ao sertanejo, ainda chegou a ser socorrido num posto médico perto do local onde decorria o concerto, no entanto, não resistiu. "A notícia mais triste que poderíamos comunicar. Com profundo pesar, a Explosion Music informa o falecimento do cantor Juliano Cezar", divulgou a sua assessoria.

O velório do músico, conhecido como ‘Cowboy Vagabundo’, nome de uma das suas canções de maior sucesso, realizou-se em Ribeirão Preto, cidade onde morou mais de 25 anos. O corpo seguiu para Passos, em Minas Gerais, onde o músico nasceu.

Juliano começou a carreira em 1985, e dedicava-se a gravar sucessos de outros artistas como Chitãozinho e Xororó, Teixeirinha e Milionário e José Rico. Em 1991, recebeu um prémio na categoria de Cantor Revelação com o tema ‘Não Aprendi a Dizer Adeus’, e que lhe deu um grande reconhecimento. Em 2004, foi candidato ao prémio Melhor Álbum Romântico dos Grammy latinos com ‘Cowboy Vagabundo’.

Nas redes sociais, multiplicaram-se homenagens a Juliano Cezar. Outro dos nomes sonantes do sertanejo brasileiro, Sorocaba, deixou-lhe palavras emocionadas. "Descanse em paz Cowboy. Sempre que nos encontrávamos nas estradas da vida era assim. Só alegria. E quem diria que este seria o nosso último encontro! Foi muito importante para nós e para a música sertaneja. Obrigado por tudo!", escreveu na legenda de uma foto onde surgem os dois.

No passado dia 27, o artista tinha completado 58 anos e mostrava-se feliz e agradecido ao público pelo carinho ao longo das três décadas de carreira.