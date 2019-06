Cantor cabo-verdiano Albertino Évora vai estar no BLeza em Lisboa para dois concertos

O cantor cabo-verdiano Albertino Évora vai estar em Lisboa para mais dois concertos no BLeza, numa altura em que entra numa nova fase da sua carreira musical.A percurso a solo volta a ser a base dos seus projetos que envolvem novas gravações e alguns concertos em que vai tentar desbravar o terreno da internacionalização partindo da música tradicional de Cabo Verde.Depois dos concertos em Lisboa, nos dias 7 e 21 de junho, parte para Estocolmo para mais tarde regressar a África com uma prestação em Angola.Albertino era ainda miúdo quando fazia parte da banda 'Abel Djassi' e ia espreitar os ensaios da mítica banda cabo-verdiana."Iamos escutar a música dos Tubarões para depois repetir. Foi um grupo que nos fez crescer na medida em que sempre quisemos absorver toda a sua experiência e potencial", afirma.Em 2015 Albertino é convidado para assumir a voz dos Tubarões, que entraram numa nova fase da sua história depois da morte do vocalista da banda, Ildo Lobo, em 2004."Foi muito marcante. Foi uma experiência estruturante para mim fazer parte do grupo. Não só pela música mas também pela organização e 'modus operandi'. Fez-me crescer mais um bocadinho. Como na vida vamos aprendendo todos os dias", conclui Albertino.Com a saída do cantor da banda, os Tubarões precisam de um novo vocalista para suceder às vozes poderosas de Ildo Lobo e Albertino Évora.Arlindo Rodrigues, que nos últimos tempos tem atuado muitas vezes no 'Quintal da Música' na cidade da Praia, é o nome mais falado no meio artístico de Cabo Verde para essa sucessão.