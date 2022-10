Cantor cabo-verdiano Dany Silva prepara-se para mais um concerto em Lisboa

O cantor cabo-verdiano, Dany Silva, prepara-se para mais um concerto na noite de Lisboa. Será no dia 29 de outubro no B.leza.



Dany Silva, em Portugal, começou por tocar rock, pop e ye-yé, mas a sua carreira teve uma grande projeção com o tema ‘Branco, Tinto e Jeropiga’. Em 1986, com produção de Rui Veloso, gravou o seu primeiro disco de música tradicional de Cabo Verde, onde está incluído o tema ‘Lua Nha Testemunha’.





Desde então tem gravado e tocado por muitos palcos, sempre divulgando a música e cultura da sua terra, Cabo Verde.