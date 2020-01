Cantor cabo-verdiano Miroca Paris dá grande espetáculo em Lisboa

Lisboa recebeu o primeiro grande concerto do músico cabo-verdiano Miroca Paris. A Morna foi homenageada num espetáculo no Capitólio onde também esteve presente Funaná e Coladeira.



Com base no álbum ‘D'Alma’, o cantor, guitarrista e percussionista mindelense, contou com convidados muito especiais para abrilhantar a sua prestação: Nancy Vieira, Tito Paris, o teclista Rickey Pageot e a voz de Yahzarah, com quem Miroca se encontra em digressão - ‘Madame X’ - de Madonna.





Miroca Paris cantou temas como 'Joana Joaninha', 'Bo' (de Tito Paris), 'Ninguém'. Para o final guardou um medley de 'Sodade' e 'Fomi 47', duas das mais importantes músicas que falam da dor e saudade presente na viagem de muitos cabo-verdianos para as roças de São Tomé e Príncipe.