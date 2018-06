Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cantor colombiano roubado na Rússia

Maluma ficou sem cerca de 690 mil euros, que lhe foram retirados do quarto de hotel.

21:40

O cantor colombiano Maluma ficou sem cerca de 690 mil euros em artigos de luxo quando o seu quarto de hotel foi roubado na Rússia.



Maluma está naquele país a acompanhar o Mundial de Futebol e escolheu uma suite para passar uns dias, levando consigo relógios e jóias de luxo.



O ladrão terá, alegadamente, convencido a segurança do hotel de que seria um convidado do artista, que não estava no local, e entrado na suite.



Desconhece-se, ainda, em que momento aconteceu o crime, que está a ser investigado pelas autoridades russas.