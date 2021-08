Cantor dos clássicos Tony Bennett diz adeus aos palcos

O cantor Tony Bennett anunciou a sua retirada dos palcos. Complicações relacionados com a doença de Alzheimer, que lhe foi diagnosticada em 2016, estão na origem da reforma.





Tony Bennett celebrou na semana passada o seu 95º aniversário com dois espetáculos no Radio City Music Hall, em Nova Iorque, e estava previsto que iniciasse uma digressão em setembro com Lady Gaga. Em declarações à revista ‘Variety’, o seu filho e manager, Danny Bennett, anunciou o cancelamento das atuações e confirmou as piores notícias.