Cantora Adele acusada de apropriação cultural

Adele apenas queria recordar o Carnaval de Notting Hill em Londres mas foi de imediato acusada de apropriação cultural.

Tudo aconteceu quando a cantora publicou no Instagram, no domingo, uma fotografia a homenagear o festival britânico que este ano foi cancelado devido à pandemia do coronavírus.

No retrato, vê-se Adele a usar um biquíni com as cores da bandeira da Jamaica mas é o arranjo do cabelo, com nós bantu, associado àquela etnia africana.

A conta da rede social foi invadida por milhares de comentários de seguidores, furiosos com o visual da estrela.

Outros fãs que acorreram em sua defesa, no entanto, chamou-lhe antes de "apreciação" cultural.

O Carnaval de Notting Hill, um dos eventos anuais mais populares de Londres, deveria ter acontecido no último fim de semana.

Este ano, as festividades foram transmitidas via internet devido à pandemia da Covid-19.