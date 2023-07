A concretização de uma passagem pedonal, a implementação de um elétrico rápido e o alargamento do terrapleno na zona ribeirinha. Os projetos estão previstos pela Câmara Municipal de Oeiras (CMO) e devem terminar com o problema das acessibilidade ao Passeio Marítimo de Algés, espaço que recebe anualmente variadíssimos eventos musicais, com destaque para o festival Nos Alive (a 15.









Ver comentários