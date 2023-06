‘Cape Verdean Blues’ pela norte-americana Kavita Shah

Kavita Shah começou a cantar em criança. Aos cinco anos iniciou as aulas de piano em Nova Iorque, cidade onde nasceu, e aos dez anos já cantava com um coro profissional, onde aprendeu vários estilos. Da música clássica às músicas do mundo, do gospel ao pop. Surgiu o interesse pelo jazz, onde encontrou uma sensação de liberdade que quis explorar. E foi ao jazz que se dedicou quando decidiu tornar-se cantora profissional.

Kavita tem ascendência indiana, mas é uma apaixonada pela música de Cabo Verde. Com o guitarrista Bau, gravou um disco que está prestes a ser lançado no mercado. Uma das músicas é a morna ‘Flor di Nha Esperança’.





"A letra da música diz: ‘Se eu soubesse que se podia morrer jovem, nunca teria amado ninguém neste mundo’. Uma canção muito triste. Sinto a sua força quando a canto. Descobri a música cabo-verdiana através de Cesária Évora, há muitos anos, quando era jovem, e fiquei sempre com a ideia de ir a Cabo Verde descobrir a música tradicional. Há sete anos fui pela primeira vez, e tive a sorte de me encontrar com o Bau, grande mestre, que foi chefe da orquestra de Cesária Évora. Começámos a tocar juntos esse repertório tradicional", revela Kavita sobre as influências presentes no disco que está a preparar."Como sou cantora de jazz, e estou a fazer esta pesquisa sobre a música tradicional cabo-verdiana, em colaboração com o Bau, resolvi chamar a este disco ‘Cape Verdean Blues’, nome da canção do pianista de jazz Horace Silver, norte-americano descendente de cabo-verdianos, e assim fazer essa conexão entre o jazz e a música tradicional de Cabo Verde", informa a cantora.

‘Cape Verdean Blues’ vai incluir o tema ‘Joia’, de Boy G. Mendes, que fala sobre uma mãe que vive com o filho no estrangeiro, no Senegal, e não abdica de transmitir a cultura da sua terra ao seu filho. A música ’Angola’, de Ramiro Mendes, muitas vezes cantada por Cesária Évora, também fará parte do disco.

Kavita esteve em abril no Atlantic Music Expo, em Cabo Verde. "Foi uma semana incrível.



Cheia de encontros de gente com muito em comum. Artistas e curadores, que amam a música africana e atlântica. Fiquei muito inspirada. Não só pelos artistas, mas também pela morabeza que recebi do povo cabo-verdiano, sendo eu estrangeira cantando música cabo-verdiana. Já passei muito tempo no Mindelo, mas esta, foi a primeira vez que cantei na cidade da Praia. O público foi tão acolhedor, cantou todas as canções comigo. Não esperava, nunca tinha passado por isso. Sou cantora de jazz, e normalmente canto em teatros e lugares mais íntimos. Foi incrível ter essa relação com o público", realça Kavita Shas.