Capicua descreve-os como os "putos dos anos 90". Pedro e Ana, unidos pelo amor e a música

Temos em comum o facto de nunca termos sequer imaginado viver da música, a mesma ética e respeito pela sua integridade e o mesmo espírito DIY







Pedro Geraldes lançou esta semana uma nova música. Através do seu alter ego Lázaro, o músico - conhecido por ser uma das 'guitarras' dos portugueses Linda Martini - prestou homenagem a um dos seus skaters favoritos, Christian Hosoi.A sua companheira, Ana Matos Fernandes - Capicua no mundo do Hip Hop - decidiu deixar uma mensagem sobre a paixão que ambos partilham, a música.Ela descreve-os como os "putos dos anos 90", mas cada "um na sua tribo". Ela no Hip Hop e Pedro Geraldes no Hardcore. "", diz Capicua. Fazendo depois a ponte para o novo trabalho de Geraldes, a faixa 'Hosoi', lançada através do seu alter ego Lázaro."Ele é ainda mais esse puto. Desde os doze que tem a guitarra como sua namorada, gravando-se em cassetes, fazendo bandas de garagem e compondo por necessidade vital", descreve a rapper. "É por isso que hoje é um dia de festa. Um dos meus temas favoritos do Pedro está finalmente disponível para toda a gente ouvir. E ele, como é muito mais talentoso do que eu, além de ter composto a música, gravou tudo sozinho, misturou e masterizou, e ainda fez o vídeo e o artwork".