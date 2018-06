Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Capital a vibrar com música no Rock in Rio

Carlão apresenta temas do novo disco, depois de ter atuado em 2006 com os Da Weasel.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Espero estar descontraído em cima do palco Music Valley para curtir o momento com o público". Simples e sincero ao CM, Carlão prepara uma estreia em grande no Rock in Rio Lisboa a 30 de junho, depois de ter atuado no Rio de Janeiro, na edição brasileira de 2017.



A ultimar o álbum ‘Entretenimento?’, a sair em setembro e do qual já se ouve o single ‘Contigo’, o Pacman dos extintos Da Weasel promete um espetáculo diferente às milhares de pessoas que irão encher, a partir deste sábado, o Parque da Bela Vista.



"Irei estar com várias das pessoas que colaboraram comigo no disco", continua Carlão, "mas só mesmo quando estiver prestes a atuar é que confirmo quem irá cantar comigo", ri-se. Não será, por isso, uma surpresa, se o cantor anunciar António Zambujo, Manel Cruz ou Slow J para acompanhá-lo em palco.



Sendo uma oportunidade para ouvir em primeira mão algumas das canções de ‘Entretenimento?’, que diferenças se poderão encontrar em relação ao álbum de estreia ‘Quarenta’? "Tem um pouco de tudo", explica Carlão. "É um disco que reflete a alegria de viver, mas também com muita crítica social à mistura, e onde a amizade é valorizada; acaba por ser um reflexo dos tempos em que vivemos...", destaca o cantor.



Se é verdade que o RiR Lisboa tem como nomes mais apelativos os Muse (atuam este sábado à noite) e Bruno Mars (amanhã), sem esquecer The Killers e Katy Perry no próximo fim de semana, é no palco Music Valley que se poderá sentir o peso atual do pop/rock nacional.



"Vão ser dois fins de semana com música muito variada", diz Carlão. "HMB, Língua Franca e Sara Tavares, Manel Cruz... são artistas que fazem uma montra porreira do que se faz no nosso País". Sexta-feira, com os Xutos & Pontapés, irá cantar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O primeiro-ministro António Costa também foi convidado para o concerto.



Dia de Bruno Mars já está esgotado



É um cantor habituado a arrastar multidões por onde quer que passe, e o RiR Lisboa não é exceção. Os fãs esgotaram, há dois meses, o concerto de amanhã para vibrarem ao som do último disco ‘24K Magic’.