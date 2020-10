Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Leiria, Guarda, Oeiras e Viana do Castelo. Todas estas cidades já manifestaram intenção em se candidatarem a Capital Europeia da Cultura 2027 e todas elas já sabem que a vencedora irá dispor de “25 milhões de euros”. A verba foi anunciada pela Ministra da Cultura, Graça Fonseca, numa reunião que decorreu na passada quinta-feira com representantes das 10 cidades.





O processo formal de candidatura ainda não foi aberto, mas algumas destas cidades já se anteciparam e divulgaram detalhes dos seus planos estratégicos. A reunião de quinta-feira foi, de resto, a segunda com as cidades candidatas já conhecidas, para troca de informações sobre o decorrer dos trabalhos relativos ao processo de preparação das candidaturas, cuja abertura oficial será já no próximo mês de novembro.