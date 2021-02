‘Capitão Von Trapp’ morre aos 91 anos

Apesar de ter sido o papel que lhe deu fama, o ator Christopher Plummer não gostou nem do filme ‘Música no Coração’ (1965), de Robert Wise, nem do seu Capitão von Trapp, o austero pai de sete jovens que se apaixona pela freira vivida por Julie Andrews. “Embora trabalhássemos no duro para tornar tudo interessante, era como açoitar um cavalo morto”, disse numa entrevista, em 2011. O canadiano, com uma carreira de quase sete décadas, morreu ontem, aos 91 anos, em casa, nos EUA, por causas não divulgadas.





De voz grave e presença imponente, Plummer deixou vários papéis marcantes: desde ‘O Homem que Queria Ser Rei’ (1975) a ‘Processo Arquivado por Ordem Real’ (1979), onde foi Sherlock Holmes. Nunca deixou de trabalhar: depois de vários êxitos como ‘O Informador’ (1999) ou ‘Uma Mente Brilhante’ (2001), o Óscar só chegou aos 81 anos, de Ator Secundário, na comédia dramática ‘Assim é o Amor’(2010), onde deu vida a um viúvo que se assume como gay. É, até hoje, o ator mais velho a receber uma estatueta dourada.

“Guardo as memórias e todo o humor”



Com 85 anos, a britânica Julie Andrews já reagiu à morte do colega: “Guardo as memórias de nosso trabalho juntos e todo o humor”, disse a atriz.