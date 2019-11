Caretos de Podence são quase Património Imaterial da Humanidade

A candidatura dos Caretos de Podence a Património Cultural Imaterial da Humanidade foi considerada "exemplar" pela UNESCO, num reconhecimento "raro", segundo o embaixador António Sampaio da Nóvoa, aguardando-se agora a decisão final."Estamos muito contentes. A avaliação dos peritos recomenda a inscrição do Carnaval de Pondence, dos caretos e todas as festividades na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade que é uma decisão que só será tomada em Bogotá, entre 9 e 14 de dezembro. É muito positiva", disse o embaixador de Portugal junto da organização das Nações Unidas.Os Caretos de Podence estão assim a um passo de se juntarem à lista que já inclui o Fado, o Cante Alentejano, a Dieta Mediterrânica, a Falcoaria e os chamados ‘Bonecos de Estremoz’.Entre as 40 candidaturas que vão ser analisadas em dezembro em Bogotá (Colômbia) encontra-se ainda a da morna de Cabo Verde e a da dança tradicional Bumba meu boi, típica da região no Maranhão, no Brasil."Só se acontecer algo muito estranho aos procedimentos da UNESCO é que uma decisão validada pelos peritos não será aprovada pela reunião geral, a 12 de dezembro", disse Abraão Vicente, ministro da Cultura de Cabo Verde, que garante ter "convicção total e absoluta" na decisão de classificação, pelo que já está a preparar uma comitiva para Bogotá."Levaremos a Nancy Vieira e o Manuel de Candinho, um multi-instrumentista e uma voz consolidada da morna", revelou.