Carlão comemora aniversário no festival Marés Vivas

Com bilhetes esgotados, o recinto da Antiga Seca do Bacalhau, em Vila Nova de Gaia, esteve cheio no segundo dia do MEO Marés Vivas. Os festivaleiros começaram, este sábado, a chegar cedo ao recinto para aproveitar tudo o que o festival tem para lhes oferecer.Os concertos começaram pelas 16h30. Carlão subiu ao palco principal pelas 20h40 e levou o público ao delírio. O ex-Da Weasel, que celebrou ontem 44 anos, depois de cantar várias músicas conhecidas do grande público, finalizou o concerto com a música ‘Dialectos da Ternura’. "O concerto foi fantástico, entusiasmante. Envolveu o público que sabia as músicas de cor. Foi um bom momento, que vai ficar na nossa memória", disse, ao Correio da Manhã, Catarina Oliveira, de 29 anos, de Amarante, que esteve no festival com um grupo de amigos.Antes de Carlão atuaram os Don Broco, The Lazy Faithful e João Só. "Comprei o passe geral mal soube que tinha horário livre no meu trabalho. Vim com duas amigas e tenho ainda mais amigos que se vão juntar. É a minha primeira vez neste festival e, por isso, tenho muitas expectativas", afirmou Daniela Silva, de 22 anos, que viajou de Lisboa para Vila Nova de Gaia.Este domingo, no último dia do MEO Marés Vivas, é a vez do britânico Sting, ex-líder do míticos Police, subir ao palco principal do festival. Os portugueses HMB encerram o evento.