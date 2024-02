Carlos Alberto Moniz vai realizar uma digressão de comemoração dos seus 55 anos de vida artística, conjugada com os concertos alusivos aos 50 Anos do 25 de Abril em vários formatos: com trio de jazz, com convidados e a solo.





Tendo como pano de fundo o mar, os Açores, a poesia e a língua portuguesa, o concerto ‘55 anos de Memórias Viradas para o Futuro’ convida os espectadores a viajar entre as referências e as cumplicidades musicais vividas por Car- los Alberto Moniz ao longo de décadas. No palco, o apresentador do programa ‘Língua Mãe’ () será acompanhado por Gabriel Pinto, no piano, Hugo Carvalhais, no contrabaixo, e na bateria João Martins, um trio do Porto. Pe- dro Branco, filho do cantor e compositor José Mário Bran- co, e o guitarrista Silvestre Fonseca contam-se entre os convidados. No formato mais intimista - voz e viola -, pontua a proximidade com o público e as canções que contam as histórias do seu percurso.

O primeiro concerto realiza-se a 2 de março no Terrei- ro da Pousada, em Óbidos, seguindo-se o Teatro Munici- pal Baltazar Dias, no Funchal (10), o Teatro Municipal de Portimão (14), o Auditório Caparica, na Costa de Capari- ca (23). Em abril, o músico toca no Cine-Teatro da Mise- ricórdia, Chamusca (24), e no Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco (25). Em maio, Carlos Alberto Moniz estreia o concerto ‘Arca de Noé - As Can- ções da Nossa Memória’, no Capitólio, em Lisboa, dia 18. O espetáculo será gravado pela RTP e passado na programação dedicada ao Dia Internacional da Criança a 1 de junho. A 20 e 31 de julho, o artista, natural de Praia da Vitória, na ilha Terceira, vai estar em Angra do Heroísmo, Açores, onde apresentará duas marchas originais de S. João, comemorando o facto de ser o compositor com mais marchas sanjoaninas no seu repertório.