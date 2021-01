Morreu Carlos Antunes, militante antifascista e fundador das Brigadas Revolucionárias, vítima de Covid-19

Nascido em 1938 na aldeia de São Pedro, na Serra da Cabreira, foi estudar para Braga e iniciou o seu percurso político no Porto, no Partido Comunista Português (PCP). Em 1959 era

Em 1968, com a chegada ao poder de Marcelo Caetano, acentuaram-se as divergências entre Carlos Antunes e Álvaro Cunhal e no ano seguinte Carlos Antunes criou um núcleo inicial que dará origem às Brigadas Revolucionárias, organização que lideraria entre 1969 e 1974. Depois do 25 de Abril foi acusado de autoria moral de várias acções armadas e esteve em prisão preventiva entre 1977 e 1982, após o que foi julgado e absolvido. Em 1990, foi co-autor do livro 'Ecosocialismo – Uma alternativa verde para a Europa', editado em vários países da Europa.

Morreu na tarde de sábado, 23 de janeiro, Carlos Antunes, militante antifascista e co-fundador, juntamente com a mulher, Isabel do Carmo, das Brigadas Revolucionárias. A notícia foi confirmada aopela família, que revelou que Carlos Antunes não resistiu à Covid-19."Fomos os dois infetados. Toda a família ficou infetada com este novo coronavírus", contou Isabel do Carmo ao jornal. "Eu passei dez dias no hospital mas recuperei, o Carlos entrou em coma de manhã [sábado] mas, com grande desgosto dos médicos, que fizeram tudo para o tentar salvar, acabou por morrer, às quatro da tarde", revelou a nutricionista.Carlos Antunes começou a sentir-se mal no dia 28 de dezembro, com sintomas de Covid-19. No dia 29 foi ao hospital e o teste de despistagem do Sars-CoV-2 deu positivo. Sendo uma pessoa de risco - com diabetes e historial de problemas de coração - ficou internado, mas nos últimos 15 dias o seu estado de saúde agravou-se.funcionário clandestino do Secretariado do Comitê Central do PCP.