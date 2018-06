Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Avilez estreia peça sem dinheiro

'Cristo Recrucificado' é um original grego e chega ao Mirita Casimiro no próximo dia 29.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O encenador Carlos Avilez estreia no próximo dia 29, sexta-feira, no Teatro Mirita Casimiro, em Cascais, a peça 'Cristo Recrucificado', do dramaturgo grego Níkos Kazantzákis (1883-1957). É o terceiro espetáculo que o TEC - Teatro Experimental de Cascais leva à cena este ano sem o apoio da Direção-Geral das Artes (DGArtes). "Assinámos o contrato nesta semana e para a semana, em princípio, devemos receber o dinheiro", conta Avilez. "Mas tem sido difícil e seria mesmo impossível se não tivéssemos o apoio da câmara."



Inicialmente excluído dos apoios da DGArtes, o TEC recorreu da decisão e acabou por ser contemplado com um apoio de pouco mais de 900 mil euros para quatro anos. "Foi muito complicado", admite o encenador e diretor do TEC, que foi convidado a dirigir este 'Cristo Crucificado', originalmente, por Amélia Rey Colaço. Na altura, porém, a peça foi proibida pela censura. "Nunca mais pensei neste texto, até agora", diz o encenador, que mobilizou os alunos da Escola Profissional de Teatro de Cascais para colocar em palco "mais de 80 atores".



Protagonizada por José Condessa e Bárbara Branco, o espetáculo tem ainda interpretações, entre outros, do veterano Ruy de Carvalho e do seu neto, Henrique Carvalho.



"É uma peça tão difícil quanto bonita", conclui Carlos Avilez, que vai apresentar este espetáculo até dia 29 de julho, antes de ir para "umas muito desejadas férias". Os bilhetes custam entre 5 e 10 euros.