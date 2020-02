Carlos Moedas lança livro com compilação de crónicas escritas para o CM

e da CMTV

Carlos Moedas, ex-comissário europeu, lançou esta terça-feira o livro "Vento Suão: Portugal e a Europa" numa apresentação que contou com vários nomes ilustres incluindo o do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. A obra é uma compilação de 75 crónicas que o autor escreveu para oque abordaram vários assuntos europeus como o Brexit, terrorismo e problemas na Grécia.O Diretor-geral Editorial do CM, Octávio Ribeiro, também marcou presença no evento e sublinhou a importância que estas crónicas tiveram.