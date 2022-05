A primeira apresentação, quinta-feira à noite, no Casino Estoril, esgotou rapidamente, mas ainda há bilhetes para ver ‘Carmen’, de Bizet, na sexta-feira, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O CM falou com Jose Antonio Irastorza, que dirigiu esta ópera famosa para a Companhia Lírica Amadeo Vives, e que promete aos lisboetas um espetáculo "diferente".









