Carminho, Ana Moura e Camané animam inauguração da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia

Os fadistas Carminho, Ana Moura, Sara Correia e Camané vão subir ao palco com a Orquestra Sinfónica Portuguesa no concerto inaugural da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, marcado para 05 de janeiro em Lisboa.

O concerto, que se realiza às 18:30 no grande auditório do Centro de Cultural de Belém (CCB) e é transmitido pela RTP, marca o arranque oficial da presidência portuguesa, que decorre entre 01 de janeiro e 30 de junho.

Apesar de já anunciado quando da apresentação do programa cultural da presidência, a 15 de dezembro, só hoje o programa definitivo ficou fechado, segundo nota do Ministério da Cultura enviada à Lusa.