Carminho é simplesmente 'Maria' em concertos nos Coliseus de Lisboa e do Porto

É uma Carminho mais madura e experiente, mas também mais intimista e introspetiva, aquela vamos ver esta sexta-feira no Coliseu do Porto e amanhã no Coliseu dos ReFadista apresenta último disco numa noite que promete ser pessoal e intimistacreios, em Lisboa. Para ouvir está o último álbum, ‘Maria’, o registo mais pessoal da cantora até ao momento, e que resultou de uma revisita às memórias."Quanto mais o tempo passa mais sabemos quem somos e neste disco há sim mais de mim", começa por explicar. "Aquilo que fiz foi quase uma regressão e quando o fazemos vamos ao mais íntimo de nós. Debrucei-me muito sobre o caminho do fado, sobre o que o fado significa para mim, onde o aprendi a cantar e quando o comecei a escutar ao colo dos meus pais e na mesa do restaurante da minha mãe."Composto por 12 novos temas, ‘Maria’ é o sucessor de um disco de tributo a Tom Jobim que foi um enorme sucesso, por cá e no Brasil. Com ele, Carminho aprendeu a libertar-se e isso ajudou-a a chegar mais longe no novo trabalho. "O Brasil trouxe-me uma imensa vontade de fazer só o que eu quero, sem me prender, sem ter medo de tocar uma guitarra, ou de mostrar uma canção minha. E eu acho que essa liberdade é justa".Muito mergulhado no fado tradicional, afinal o habitat natural de Carminho, de 34 anos, ‘Maria’ foi produzido pela própria fadista que ainda assumiu trabalhos de composição e escrita de sete canções.Os espetáculos têm início marcado para as 21h30 e os bilhetes variam entre os 22 e os 50 euros.