Carnaval de Ovar começa a ficar no ponto

Na Aldeia do Carnaval dão-se os últimos retoques para o grande corso.

Por J.E.C. | 09:00

O som dos martelos e das máquinas de soldar, misturado com o ritmo e os passos de samba, ecoam por estes dias na Aldeia do Carnaval, em Ovar.



Entre grupos Carnavalescos, Passerelles e Escolas de Samba são 24 as associações que ultimam os preparativos para o ‘Grande Corso Carnavalesco’, a 3 e 5 de março, que vai percorrer as ruas da cidade ovarense.



"São meses de preparação e as horas aqui passadas levam-nos a abdicar de muita coisa. Mas, no final, a diversão e a possibilidade de mostrar o nosso trabalho compensa tudo", conta Hugo Oliveira, do grupo Pindéricus.



Deus Baco, viagem à Índia ou parada circense são alguns dos temas presentes na edição deste ano, cujo o lema é ‘Folia do Nosso mar’.



Pedro Rodil, ator de ‘Alguém Perdeu’, a primeira novela da CMTV, é o embaixador do Entrudo de Ovar e visitou os preparativos.



‘ Especial Carnaval’ Na CMTV

A CMTV vai acompanhar em direto os festejos do carnaval de norte a sul do país, com duas emissões especiais ao longo de dois dias: no domingo, dia 3 de março, e na terça-feira de carnaval, dia 5 de março.