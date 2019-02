Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carnaval em Loulé conta com três dias de festa

Está tudo quase pronto para os desfiles, com 14 carros alegóricos e 600 participantes.

Por Tiago Griff | 09:08

O Carnaval de Loulé está em contagem decrescente para três dias de folia na avenida José da Costa Mealha. Há três meses que se trabalha na construção dos carros.



"Este ano até trabalhámos mais uma horas do que o ano passado para ficar tudo perfeito. Só faltam alguns bonecos e vai estar tudo pronto para sábado", conta Palhó, chefe da equipa criativa.



Tornar o evento mais ecológico é uma prioridade e, este ano, os copos de plástico vão ser substituídos pelos de papel. O próprio corso é feito com consciência ambiental.



"O esferovite, que usamos para os bonecos, não é muito ecológico. Por isso, em vez de destruir, preferimos reaproveitar o material todos os anos", revela Palhó.



A sátira vai estar presente, com a polémica de CR7 com Kathryn Mayorga ou a problemática do Brexit, entre outros assuntos expostos em 14 carros alegóricos, acompanhados por 600 figurantes, que desfilam sábado, domingo e terça-feira de Carnaval.