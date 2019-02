Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carnaval em Loures em folia alargada até à noite

O Carnaval saloio expõe nos 15 carros alegóricos os hábitos e tradições do concelho e do País.

Por João Saramago | 09:56

Loures aposta, na edição deste ano do Carnaval, na criação de atrações capazes de manterem os foliões por mais tempo no concelho. Para isso, explica o presidente do Carnaval de Loures, João Silva, serão montadas várias tasquinhas para os foliões continuarem a festa após concluída a passagem do corso.



A noite foliona contará ainda com a atuação de vários DJ.



"Montar o carnaval saloio é de ano para ano uma coisa cada vez mais séria. E esta ano, com um orçamento de 250 mil euros, Loures espera acolher 150 mil visitantes", acrescenta João Silva.



Com entrada gratuita, o corso tem por tema ‘Arte e Fantasia’ e começa a rolar em Loures, no domingo e terça-feira, às 14h30. São 18 grupos, com 1800 figurantes e 15 carros alegóricos, que nos 900 metros do percurso irão impor um ritmo frenético.



"Cada vez há mais pessoas a querer participar. Esgotámos, por isso, as inscrições", diz João Silva.