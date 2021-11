‘Cartas de Amor e de Dor. Recordações Íntimas e Poderosas do Ultramar’ é o novo livro de Marta Martins Silva. Recorrendo a dezenas de testemunhos na primeira pessoa, a jornalista do CM volta ao tema dos ex-combatentes do Ultramar, revelando as “cartas que trocavam com aqueles que lhes eram queridos e mostrando como, através dessa correspondência, podemos compreender melhor o País que fomos nos anos 60 e 70 do século passado”.No ano passado, Marta Martins Silva já tinha lançado o livro ‘Madrinhas de Guerra’.