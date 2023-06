Cartaz com ministro da Educação banido de exposição

O autor do cartaz onde o ministro da Educação, João Costa, é retratado com um lápis espetado num olho, queixa-se de “pressões externas” e “silenciamento” por não ver a sua obra exposta, ao contrário do que lhe foi prometido.



O desenho, da autoria do professor Pedro Brito, foi aceite no dia 16 de junho para integrar a exposição ‘Inclinação para o proibido’, que terá lugar de 3 a 21 de julho, em Lisboa, mas três dias depois a comissão organizadora do CombArt, Conferência internacional Sobre Arte, Ativismo e Cidadania, organizado pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, recuou na decisão e enviou um email ao autor, dizendo que não vai expor o cartaz.









