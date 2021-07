Em vários ‘mupis’ (expositores de publicidade) espalhados por Lisboa é possível ver que, num dos anúncios à programação, a organização do evento, em vez de usar como ilustração uma imagem da ponte 25 de Abril, na capital, colocou uma fotografia da ponte Golden Gate, da cidade de São Francisco, nos EUA.



O Festival Estoril Lisboa, evento que celebra o melhor da música erudita e cuja programação de verão terminou na 2ª feira, está a dar que falar nas redes sociais devido a uma troca insólita num dos cartazes de promoção.Em vários ‘mupis’ (expositores de publicidade) espalhados por Lisboa é possível ver que, num dos anúncios à programação, a organização do evento, em vez de usar como ilustração uma imagem da ponte 25 de Abril, na capital, colocou uma fotografia da ponte Golden Gate, da cidade de São Francisco, nos EUA.





Leia também Festival de música Estoril Lisboa troca imagem da ponte 25 de Abril pela “Golden Gate” em cartaz do evento CM tentou obter uma explicação da organização, sem sucesso até ao fecho da edição. As duas pontes são semelhantes, uma vez que tiveram a mesma empresa de construção, a Morrison-Knudsen. Ainda assim, a Golden Gate é mais antiga.



A gaffe não passou despercebida a vários internautas, que apontaram críticas à organização. “A esta altura São Francisco está babada de orgulho” ou “O Seixal [do outro lado da ponte 25 de Abril, quando visto de Lisboa] está esquisito” são alguns dos comentários feitos ao erro.tentou obter uma explicação da organização, sem sucesso até ao fecho da edição. As duas pontes são semelhantes, uma vez que tiveram a mesma empresa de construção, a Morrison-Knudsen. Ainda assim, a Golden Gate é mais antiga.

A 47ª edição do Festival Estoril Lisboa decorre até 18 de dezembro. O evento conta com o apoio do Ministério da Cultura, Direção-Geral das Artes, Câmara Municipal de Lisboa, Fundação Gulbenkian e Santa Casa da Misericórdia, entre outras entidades.