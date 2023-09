Cartoon sobre operários no Qatar vence prémio

O cartoonista Ben Jennings venceu o prémio de Melhor Cartoon Editorial Europeu, por um trabalho relacionado com o tratamento dos trabalhadores migrantes no Campeonato do Mundo de Futebol do Qatar e publicado no ano passado na revista de ‘The Economist’.



O cartoon vencedor representa uma mesa de matraquilhos, com o formato de um caixão, com as habituais figuras de jogadores substituídas por operários da construção civil, com os seus uniformes, presos uns aos outros, sem hipótese de fuga da condição em que se encontram.









Ver comentários