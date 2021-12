A Galeria Raul Solnado, na Casa do Artista, em Lisboa vai abrir portas ao público e convidá-lo a entrar, neste fim de semana e no próximo, para uma feira de Natal muito especial. Quem por lá passar, talvez não veja o Pai Natal nem os duendes, mas pode adquirir produtos culturais com cariz solidário e, até, correr o risco de dar de caras com artistas de verdade!









Nas bancas, decoradas com os motivos típicos da época, vão estar expostos livros, discos, DVD, móveis e muitos artigos de decoração, que resultam da generosidade dos ‘amigos’ da Casa do Artista, dos seus associados e das marcas que quiseram juntar-se a uma causa nobre: contribuir para a sustentabilidade desta instituição que abriga mais de setenta profissionais das artes e do espetáculo em idade sénior.

“Esta é uma feira muito engraçada, muito ‘sui generis’. Tem os artigos e os objetos que uma feira tem normalmente, mas convida as pessoas a comprarem para serem solidárias. Ainda por cima, vão encontrar muitos artistas que vão estar aqui voluntariamente a vender todos estes materiais”, anunciou o ator José Raposo.





Esta feira de Natal faz parte de um conjunto mais alargado de iniciativas que a direção da Apoiarte/Casa do Artista tem vindo a promover no sentido de garantir o futuro do projeto. Em setembro último, por exemplo, foi apresentada uma nova modalidade para Associados da Apoiarte/Casa do Artista, que visou igualmente angariar mais apoios para esta casa.