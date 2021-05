A Casa do Artista, em Lisboa, está com um défice de meio milhão de euros. O valor foi revelado ao CM pelo ator Luís Aleluia, que faz parte da nova direção da Apoiarte (associação que gere a residência) liderada pelo também ator José Raposo e que tomou posse no passado dia 15 de março."A situação financeira é complicada" diz. "Cada residente gasta à Apoiarte 1600 euros, mas só...