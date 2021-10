A Casa Memória Eunice Muñoz é inaugurada esta quinta-feira, na Amareleja, concelho de Moura, pelas 16h00, com a presença da atriz, de 93 anos.Natural desta freguesia alentejana - nasceu a 30 de julho de 1928 - Eunice Muñoz cresceu no seio do grupo de teatro itinerante da família. Aos cinco anos começou a participar nos espetáculos e aos sete anos deixou a Amareleja, para acompanhar a companhia por várias localidades do País.