Casa-Museu Miguel Torga classificada como monumento de interesse público

A Casa-Museu Miguel Torga, em Coimbra, foi esta sexta-feira classificada como monumento de interesse público. A portaria publicada em Diário da República, salienta a conceção arquitetónica e urbanística da casa onde o poeta e escritor (nascido Adolfo Correia da Rocha) viveu entre 1953 e 1995, bem como o seu interesse "como testemunho notável de vivências e factos históricos".



A casa, construída entre 1952 e 1953, é "um imóvel com linhas simples e harmoniosas", da autoria do arquiteto Manuel Travassos Valdez. Após a morte do escritor, a Câmara de Coimbra adquiriu a moradia e transformou-a em casa-museu (a inauguração decorreu em 2007).