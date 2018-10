Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cavaco Silva lança segundo volume do seu livro sobre memórias

Sessão de lançamento será no dia próximo dia 24 de outubro.

17:25

O ex-presidente da República, Cavaco Silva, vai lançar o segundo volume do seu livro com o título 'Quinta-feira e Outros Dias - Da Coligação à Geringonça', no qual expõe as suas memórias, desde a escolha da Nova Procuradora-Geral da República até às "crises políticas".



O livro é dividido em vários capítulos, nos quais abordam-se temas como "a Geringonça" e ainda o primeiro ano do Governo do PS presidido por António Costa.



A sessão de lançamento será no dia próximo dia 24 de outubro, pelas 18 horas, no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, com a apresentação de Leonor Beleza.



O livro, que tem o preço de 19,90 euros, será publicado pela Porto Editora a 23 de outubro.