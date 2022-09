A Associação Cultural Museu Cavaquinho - que preparou a candidatura dos ‘Saberes e Práticas Tradicionais de Construção do Cavaquinho’ para inclusão no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial - aguarda a qualquer momento a decisão da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), etapa obrigatória para prosseguir depois para a candidatura à UNESCO.









