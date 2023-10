CBGB: Aqui nasceu o punk

“Era uma latrina, mas era a nossa latrina, o único lugar em que realmente nos sentíamos em casa” – a frase de Patti Smith resume o que muitos músicos pensavam sobre o mítico clube CBGB (Country, BlueGrass, and Blues ), em Nova Iorque, EUA, que é apontado como o berço do punk. Fundado há 50 anos (1973), foi onde se estrearam os históricos Ramones, para muitos os verdadeiros criadores do punk que mais tarde se estendeu ao Mundo inteiro, com destaque para Inglaterra, onde surgiram os também míticos Sex Pistols.









